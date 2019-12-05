2019/12/05 | 19:05 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتباكات بين متظاهرين والقوات الامنية في فرنسا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/05 | 19:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات بين متظاهرين والقوات الامنية في فرنسا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات بين متظاهرين والقوات الامنية في فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).