ايران تزيح الستار عن اول منظومة ذكية لادارة الاتصالات في قواتها المسلحة

2019/12/05 | 19:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} ازيح الستار، اليوم الخميس، عن اول منظومة ذكية لـ "ادارة الاتصالات في القوات المسلحة" التابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

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