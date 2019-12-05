حكم نادر فى محكمة مغربية !

2019/12/05 | 19:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قضت محكمة مغربية فى حكم نادر من نوعه بمنع زوج من الاقتراب من زوجته لمدة عام بعد إدانته بتعنيفها.

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