موقع ايران يؤكد مقتل 140 محتجًا بمدن كوردية

2019/12/05 | 19:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن موقع "كلمة"، المقرب من مير حسين موسوي، أحد زعماء الحركة الخضراء الإيرانية، اليوم الخميس 5 ديسمبر (كانون الأول)، أن أكثر من 140 شخصًا تم قتلهم في عملية قمع المحتجين، خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في محافظات كرمانشاه وكوردستان وأذربيجان الغربية.وأضاف موقع "كلمة" في قناته "التلغرامية": "وفقًا للمعلومات المؤكدة التي حصل عليها الموقع، فقد تم قتل 70 شخصًا في كرمانشاه، و40 شخصًا في مريوان، و25 شخصًا في جوانرود، و5 أشخاص في بوكان، إثر إطلاق الرصاص المباشر من قبل القوات العسكرية والأمنية الإيرانية التي ترتدي الزي الرسمي العسكري والزي المدني".وكان مير حسين موسوي قد حمّل، في وقت سابق، المرشد الإيراني، علي خامنئي، مسؤولية قتل المحتجين في الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في إيران.يذكر أن آخر التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية، كانت قد أفادت بمقتل 208 أشخاص على الأقل، خلال الاحتجاجات المذكورة.كما أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز"، سابقًا، أن 130 شخصًا قتلوا في معشور، خلال 3 أيام، من الاحتجاجات الأخيرة.ورغم ذلك، فإن الحكومة الإيرانية لم تصدر بعد أي إحصائيات رسمية عن عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة أو المصابين أو المعتقلين.

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