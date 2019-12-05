مالية كوردستان تعلن البدء بتوزيع رواتب ايلول الاسبوع المقبل

2019/12/05 | 19:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن البدء بتوزيع رواتب موظفي الاقليم اعتبارا من الاسبوع المقبل.وقال مصدر في الوزارة ان يوم الاحد المقبل 8 / 12 / 2019 سيشهد بداية توزيع رواتب شهر ايلول 2019 لديوان وزارة البيشمركة والالوية التابعة للوزارة.واضاف المصدر ان عملية التوزيع ستستمر بعد ذلك وفقا للجدول المحدد لجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية.

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