سوريا: النقل يعيق عقودا كبيرة لتصدير الحمضيات إلى العراق

2019/12/05 | 19:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من روسيا وجمهورية القرم الروسية والعراق، استعدادهم لإبرام عقود كبيرة لاستيراد الحمضيات السورية، إلا أنهم أشاروا إلى أن النقل هو العائق الأبرز.

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