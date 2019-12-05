2019/12/05 | 19:08 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أبدى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من روسيا وجمهورية القرم الروسية والعراق، استعدادهم لإبرام عقود كبيرة لاستيراد الحمضيات السورية، إلا أنهم أشاروا إلى أن النقل هو العائق الأبرز.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا: النقل يعيق عقودا كبيرة لتصدير الحمضيات إلى العراق ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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