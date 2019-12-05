2019/12/05 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_حسين_يونس الإنسان هو الكائن الوحيد ( في حدود معرفتنا ) القادر علي الإدراك..
وذلك بسبب عاملين ..
أحدهما أنه يستطيع بواسطة اللغة (منطوقة أو مكتوبة ) تخزين المعلومة (أى التجربة ) ثم إستعادتها ..
و العامل الأخر هو أن المسافات التي يستطيع أن يقطعها تفوق بمراحل ما تقوم به كائنات أقوى و أسرع..حجم إستيعاب التواجد داخل العالم لدى البشر يرتبط بهذين العاملين ..
تطور اللغة ..
و قدرتها علي تجسيد الخيال و التعامل مع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد حسين يونس - ثقافتنا و ثقافتهم ..ركود و إنطلاق .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذلك بسبب عاملين ..
أحدهما أنه يستطيع بواسطة اللغة (منطوقة أو مكتوبة ) تخزين المعلومة (أى التجربة ) ثم إستعادتها ..
و العامل الأخر هو أن المسافات التي يستطيع أن يقطعها تفوق بمراحل ما تقوم به كائنات أقوى و أسرع..حجم إستيعاب التواجد داخل العالم لدى البشر يرتبط بهذين العاملين ..
تطور اللغة ..
و قدرتها علي تجسيد الخيال و التعامل مع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد حسين يونس - ثقافتنا و ثقافتهم ..ركود و إنطلاق .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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