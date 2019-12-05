2019/12/05 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_حسين_يونس الإنسان هو الكائن الوحيد ( في حدود معرفتنا ) القادر علي الإدراك..وذلك بسبب عاملين ..أحدهما أنه يستطيع بواسطة اللغة (منطوقة أو مكتوبة ) تخزين المعلومة (أى التجربة ) ثم إستعادتها ..و العامل الأخر هو أن المسافات التي يستطيع أن يقطعها تفوق بمراحل ما تقوم به كائنات أقوى و أسرع..حجم إستيعاب التواجد داخل العالم لدى البشر يرتبط بهذين العاملين ..تطور اللغة ..و قدرتها علي تجسيد الخيال و التعامل مع ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد حسين يونس - ثقافتنا و ثقافتهم ..ركود و إنطلاق .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد حسين يونس - ثقافتنا و ثقافتهم ..ركود و إنطلاق .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).