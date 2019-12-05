دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل الثالث/ 3

2019/12/05 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري في حقيقة الحال، أنّ ذلك الموقف العارم، الذي أثار جانباً حسّياً لدى سليم، كان صدىً لموقف سابق تورطت به مشاعره.لقد كلِفَ بحوريّة منذ أن وطأت قدماها عتبة دار سيّده، وحظيَ برؤيتها عروساً صارخة الجمال، منطلقة الأسارير وحيية الطبع في آنٍ معاً.الآغا، كان غيوراً على ابنته وجعلها تتجلبب بالخمار الأسود مذ بلوغها سنّ العاشرة؛ بالأحرى امرأته الفتية، الفائقة الفتنة.إنه ولو سمحَ لها بالاحتفاظ بمظهرها الريفيّ......

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