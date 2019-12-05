سهيل قبلان - كل عام وانتم بخير

2019/12/05 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان في الثانية الاولى من الدقيقة الاولى بعد الساعة الثانية عشرة ليلا, يوم الثلاثاء,(31/12/2019) يبدا العام الجديد (2020) والاحتفال بعيد الميلاد المجيد, حيث يتوجه الاغنياء من كل مستوى الى المطاعم والنوادي والبارات ياكلون ويرفعون الانخاب, يرقصون ويثملون ويتخمون, فيما الفقراء يتطلعون بعيونهم الدامعة ويئنون جوعا, وللمحتفى به قول, وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة, وبناء على الواقع في كل مكان يجري فيه الا......

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