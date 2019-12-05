2019/12/05 | 19:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثائق حصلت عليها “يس عراق” عن وجود محاولات يقوم بها مدير عام سلطة الطيران المدني العراقية تتعلق بتسجيل طائرة ضمن اسطول مطار بغداد الدولي .وطبقا للوثائق فأن، مدير مدير شركة (اور) للطيران والشحن الجوي (أ ع ع)، قدم في الحادي عشر من حزيران للعام الحالي، طلباً لضم طائرة إلى اسطول الطائرات التابع له […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إداره مطار بغداد تتعرض للتهديد بسبب “تسجيل” طائرة وقوّة أمنية تتدخل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إداره مطار بغداد تتعرض للتهديد بسبب “تسجيل” طائرة وقوّة أمنية تتدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).