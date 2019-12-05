اعترافات خطيرة للارهابي نائب البغدادي

2019/12/05 | 19:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العمليات المشتركة العراقية, الخميس، عن التحقيقات التي أجريت مع نائب زعيم تنظيم “داعش” الوهابي أبو بكر البغدادي الذي اعتقل امس الأول الثلاثاء في...

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