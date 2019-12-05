نهاية المباراة : العراق 3 & 5 البحرين – ركلات الترجيح – كأس الخليج 24 

2019/12/05 | 19:52 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاية المباراة : العراق 2 & 2 البحرين – كأس الخليج 24 نهاية الشوط الثاني : العراق & البحرين – كأس الخليج 24 بداية الشوط الثاني : العراق 2 & 2 البحرين- كأس الخليج 24 هدف : العراق 2 & 2 البحرين- محمد جاسم د 45+ – كأس الخليج 24

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