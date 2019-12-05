الحائري يسمي الدول التي تمول “المنحرفين والمندسين” بالتظاهرات

2019/12/05 | 19:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المرجع الديني آية الله كاظم الحائري، اليوم الخميس، البرلمان العراقي ومراكز القرار في البلاد، إلى إعادة النظر في التشريعات السابقة، مشددا على ضرور...

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