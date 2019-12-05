2019/12/05 | 20:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، المرحلة التي يمر بها العراق اليوم بالحرجة والخطيرة, وحدد علاوي خلال استقباله كلاً على حدة، سفيري فرنسا وكندا لدى العراق، ثلاث مراحل ينبغي تجاوزها، الاولى بإنقاذ البلاد مما هي فيه الآن، والثانية تشكيل حكومة مؤقتة بمهام مؤقتة، فيما اوضح ان المرحلة الثالثة ترتبط باستقرار العراق.

وبين أن الوضع المحرج الذي يعيشه العراق يتطلب من الجميع الانحياز الى الخيار الوطني والمصلحة العليا والتجرد عن كل ما هو دون ذلك، مشيرا الى أن التدخلات الخارجية عقدت الاوضاع في العراق، داعيا لتفعيل دور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لوضع حد لتلك التدخلات وتأمين البلاد من المشاكل.

وشدد خلال اللقاءين على ضرورة ان يتحمل مجلس النواب مسؤولياته كاملة في تشريع قانون انتخابات منصف وعادل، يضمن فرصاً متساوية للجميع، بالإضافة الى اختيار مفوضية انتخابات وفق أسس وآليات ترسخ استقلاليتها.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال استقباله سفيري فرنسا وكندا.. علاوي يؤكد ان العراق يمر بمرحلة خطيرة وحرجة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال استقباله سفيري فرنسا وكندا.. علاوي يؤكد ان العراق يمر بمرحلة خطيرة وحرجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).