البحرين تقصي العراق من

2019/12/05 | 20:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجح المنتخب البحريني لكرة القدم في الفوز على نظيره العراقي بركلات الترجيح ضمن نصف نهائي بطولة كأس الخليج 24 المقامة في قطر.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (2-2)، حيث سجل للعراق مهند علي (6) وإبراهيم بايش (18)، فيما سجل للبحرين عبد الله الهزاع (14) ومحمد مرهون (45).

وسيلتقي المنتخب البحريني الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية التي تجمع البلد المضيف قطر مع المنتخب السعودي في وقت لاحق الخميس.

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