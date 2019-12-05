طعن ناشطين بساحة التحرير.. مسؤول عراقي يكشف التفاصيل وهوية الجناة

2019/12/05 | 20:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤولان عراقيان للحرة، الخميس، إن عمليات طعن المتظاهرين التي حصلت في ساحة التحرير، الخميس، نفذها أشخاص تابعون لميليشيا عراقية مرتبطة بإيران.

وذكر مسؤول رفيع في وزارة الداخلية العراقية لموقع الحرة أن أشخاصا ينتمون لميليشيا "عصائب أهل الحق" هم من نفذوا عمليات الطعن واستهدفت ناشطين في ساحة التحرير.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "العناصر المنتمية لعصائب أهل الحق كانوا يطعنون الناشطين ويقومون هم أنفسهم بإسعافهم ومن ثم يأخذونهم بسيارات إسعاف، اتفقوا مع سائقيها مسبقا، إلى جهات مجهولة".

وتابع المسؤول أن "غاية عصائب أهل الحق كانت خطف بعض الناشطين المهمين الذين يقودون التظاهرات من خلال عمليات طعن تهدف لإصابتهم وليس قتلهم من أجل تسهيل عملية الخطف ومن ثم التحقيق معهم".

وأكد مسؤول في الحشد الشعبي لموقع الحرة هذه المعلومات، مشترطا عدم الكشف عن هويته.

وكانت وكالة أسوشيتد برس نقلت في وقت سابق الخميس عن متظاهرين قولهم إن 15 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح من جراء الطعن في ساحة التحرير ببغداد.

وأضافت أن عمليات الطعن حصلت بعد انضمام الأحزاب السياسية وجماعات الميليشيات التي تدعمها إيران بالتظاهر في ساحة التحرير لفترة وجيزة، مما أثار مخاوف من تسلل السلطات.

وذكرت الوكالة أن ثلاثة متظاهرين وشاهد قالوا إن أكثر من عشر هجمات بأسلحة بيضاء وقعت بحلول وقت متأخر بعد ظهر الخميس، عندما انسحب متظاهرون متحالفون مع الأحزاب السياسية والميليشيات التي تدعمها إيران من التحرير.

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