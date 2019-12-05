بالفيديو.. مجسم فضائي ساخر لترامب في بريطانيا

2019/12/05 | 20:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} سخرت شركة بريطانية من رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، خلال زيارته الجارية للندن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، بطريقة مبتكرة من خلال إطلاق مجسم ساخر له إلى الفضاء.

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