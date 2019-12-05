العراق يخرج من بطولة كاس الخليج بخسارته من البحرين بركلات الترجيح

2019/12/05 | 20:07 - المصدر: العهد نيوز

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خرج منتخبنا الوطني، من منافسات كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24" في الدوحة بعد خسارته من نظيره البحريني بركلات الترجيح 5-3 عقب انتهاء

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