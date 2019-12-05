بعد رصد ومتابعة.. شرطة الانبار تعلن تحرير مختطفة ايزيدية

2019/12/05 | 20:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

أعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الخميس، عن تحرير مختطفة ايزيدية من سكنة محافظة نينوى قضاء سنجار، مبينة أن الفتاة تم سبيها وبيعها

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