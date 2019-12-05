2019/12/05 | 20:07 - المصدر: الغد برس

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بدء ركلات الترجيح بين منتخبنا الوطني ونظيره البحريني لحسم المتأهل

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بدء ركلات الترجيح بين منتخبنا الوطني ونظيره البحريني لحسم المتأهل لنهائي خليجي ٢٤

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