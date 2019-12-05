كأس الخليج.. البحرين تقصي العراق بركلات الترجيح وتتأهل الى النهائي

2019/12/05 | 20:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تأهل البحرين الى نهائي كأس الخليج بعد اقصاء العراق بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جرى بينهما ضمن الدور شبه النهائي من بطولة خليجي 24 المقامة حالياً في قطر.وانتهى الوقت الاصلي للمباراة بهدفين لمثلهما، بعد ان سجل المهاجم العراقي مهند علي "ميمي" هدفاً مبكراً في الدقيقة السادسة من زمن اللقاء، الان المنتخب البحريني سجل هدف التعادل عن طريق اللاعب عبد الله هزاع في الدقيقة 15.واستطاع ابراهيم بايش اعادة المنتخب العراقي للمقدمة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 18.ونجح المنتخب البحريني في تحقيق التعادل مجدداً، في الدقيقة 45 عبر اللاعب محمد جاسم.

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