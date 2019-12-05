فاروق سلوم - يوميات الشاعر - 8

2019/12/05 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاروق_سلوم السكينة هي عطرٌ روحيوهي ابنة الرضا ..وشقيقة الأكتفاءو ..صنيع الحنو والعاطفة*اتصفح اوراق ارقام الهاتف القديمهو وجوه اناس ..رجال ونساءكانت شراكتنا اكثر من ذكرى رجل وامرأةيتكلمان بهدوءعلى خط الهاتف الأرضي القديم*اغبط النسيانانت اسميتها نعمة النسيانبينما ينفرد رأسي بأفلامه ِ التي تعيد وتستعيدكل تلك الخيبات والأنتصارات الصغيرةوتلك العناقات المسروقة......

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