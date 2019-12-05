2019/12/05 | 20:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مجلس النواب يباشر بالتصويت على قانون مفوضية الانتخابات

اخبار مباشرة

مجلس النواب يباشر بالتصويت على قانون مفوضية الانتخابات

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يباشر بالتصويت على قانون مفوضية الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يباشر بالتصويت على قانون مفوضية الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).