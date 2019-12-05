واشنطن: مكافأة بقيمة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن هذا القيادي الإيراني

2019/12/05 | 20:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن المبعوث الأميركي الخاص بالشؤون الإيرانية #براين_هوك، اليوم الخميس، أن «النظام الإيراني» يواصل عمليات تزويد أذرعه في المنطقة بالأسلحة والصواريخ.وقال هوك في تصريحات صحفية: إن «النظام […]

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