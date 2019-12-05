عبد المهدي يبحث مع مسؤول أميركي رفيع دعم التحالف الدولي لانهاء داعش وتطورات سوريا

2019/12/05 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، مع مبعوث الخارجية الامريكية الخاص للتحالف الدولي ضد داعش، استمرار التعاون في مواجهة بقايا التنظيم، وتطورات الأوضاع في سوريا.

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء استقبل مبعوث الخارجية الامريكية الخاص للتحالف الدولي ضد داعش، جيم جفري، والوفد المرافق الذي يضم السفير الامريكي لدى العراق، ماثيو تولر، وقائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، باتريك وايت، ونائب وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، كريس ماير".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث استمرار التعاون في مواجهة بقايا داعش ودعم التحالف الدولي للعراق وقواته المسلحة للقضاء على وجود تنظيم داعش الارهابي، وخصوصا الاوضاع في سوريا والمنطقة والتطورات الجارية في العراق وجهود الحكومة بحفظ الأمن والإستقرار".

وأشار البيان، إلى أن "اللقاء حضره من الجانب العراقي عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والمستشارين".

بغداد اليوم _ بغداد

قال السياسي العراقي، عزت الشابندر، اليوم الخميس، إن التطورات الجديدة التي طرأت على ساحات التظاهر، هي بداية النهاية للمشروع الإسرائيلي الأمريكي في البلاد.

وذكر الشابندر، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"

بغداد اليوم _ بغداد

عقد مجلس النواب جلسته، اليوم الخميس (5 كانون الأول، 2019) برئاسة محمد الحلبوسي، ومن المقرر، بحسب جدول أعمال الجلسة التصويت على صيغة قرار بشأن مطالب متظاهري النجف وذي قار.

وقال مصدر نيابي لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس ا

بغداد اليوم - بغداد

اتهم عضو مجلس النواب، باسم خشان، الخميس 5 كانون الاول 2019، الكتل السياسية في مجلس النواب ببيع وشراء المناصب الوزارية الخاصة بالحكومة الجديدة.

وقال خشان في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "بورصة بيع وشراء المناصب السيادية و

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