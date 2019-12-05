2019/12/05 | 20:56 - المصدر: الرياضة الان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رسمياً..
استقالة رئيسالاتحادالاماراتيلكرةالقدممروانبنغليطةمنمنصبه
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. استقالة رئيس الاتحاد الاماراتي لكرة القدم مروان بن غليطة من منصبه) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
استقالة رئيسالاتحادالاماراتيلكرةالقدممروانبنغليطةمنمنصبه
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. استقالة رئيس الاتحاد الاماراتي لكرة القدم مروان بن غليطة من منصبه) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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