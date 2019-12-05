2019/12/05 | 20:59 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عناصر "مندسة" تطعن 11 متظاهرا بساحة التحرير في بغداد

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