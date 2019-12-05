عبدالحميد برتو - إنشودة للإنعتاق .. تغريدة لأفق مفتوح 6 من 10

2019/12/05 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالحميد_برتو الحربسحقت طواحين الحرب العراقية ـ الإيرانية، التي بدأت 1980.وتوقفت 1988 الكثير من آمال وطموحات الشعبين.وخلّفت وراءها نحو مليون ضحية.وخسائر مادية بلغت 400 مليار دولار أمريكي.دامت الحرب ثماني سنوات، ست منها تزامنت مع دخول الكاتب الى وطنه وخروجه منه.تزامنت رحلته الى الخارج مع سنتها الأخيرة.سجلت الرواية في عامها الأخير مشاهد ذات دلالة، على أرض الوطن، وفي أراضي الطرف الآخر من الحرب.

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