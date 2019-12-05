سائرون تكشف حقيقة «اختفاء» الفريق الركن “جميل الشمري”

2019/12/05 | 21:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أكد تحالف #سائرون، المقرب من زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر، اليوم الخميس، أن الفريق الركن جميل الشمري، «اختفى» عن الأنظار بعد صدور مذكرة إلقاء قبض بحقه، لافتاً إلى […]

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