خبير أمني: قوات الأمن تحت ضغطين بشأن التظاهرات

2019/12/05 | 21:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قال الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، ان" قواتنا الأمنية واقعة تحت ضغطين بشأن التظاهرات".

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