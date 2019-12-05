همام حمودي يؤكد وجود مندسين في التظاهرات

2019/12/05 | 21:09 - المصدر: العهد نيوز

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أكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي، اليوم الخميس، وجود مندسين في التظاهرات يسعون للحرق والتخريب لصالح دول خارجية.

وقال حمودي في بيان تلقت"العهد

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