2019/12/05 | 21:09 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر “مبتسماً”.. عبدالمهدي يستقبل مبعوثاً أميركياً “دون” حديث عن الاحتجاجات! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/05 | 21:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

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