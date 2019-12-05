2019/12/05 | 21:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقتل شرطي بهجوم إرهابي غرب بعقوبة

اخبار مباشرة

مقتل شرطي بهجوم إرهابي غرب بعقوبة

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شرطي بهجوم إرهابي غرب بعقوبة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شرطي بهجوم إرهابي غرب بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).