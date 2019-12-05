الاقتصاد النيابية تعلن معالجة موضوع الغاء تاشيرات الدخول الصادرة للمستثمرين

2019/12/05 | 21:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس، معالجة موضوع الغاء تاشيرات الدخول الصادرة من الهيئة الوطنية للاستثمار للمستثمرين.

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