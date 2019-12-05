مكونات سهل نينوى، المحاصصة دمرت وطننا وحرمتنا من حقوقنا

2019/12/05 | 21:18 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- يسرى علي الداؤدي المحاصصة عبارة عن وجود توافق بين مختلف التيارات المذهبية والقومية لضمان تمثيل نسبي لجميع الطوائف والقوميات في الحكومة بما ينسجم مع عددهم السكاني وذلك عن طريق إسناد مراكز ومناصب مختلفة سواء من حيث وزنها او ثقلها السياسي الى ممثلي هذه الطوائف والقوميات المختلفة، وتوسعت المحاصصة لتشمل بالإضافة الى ذلك …

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