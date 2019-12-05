مقتل شرطي باطلاق نار على نقطة امنية غرب ديالى

2019/12/05 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بان شرطيا قتل باطلاق نار على نقطة مرابطة امنية غرب المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "شرطي قتل باطلاق نار من قبل مجهولين على نقطة مرابطة امنية في اطراف منطقة كاطون الرازي (10كم غرب بعقوبة)". واضاف المصدر، ان "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، الخميس، عن تحرير مختطفة ايزيدية من سكنة محافظة نينوى قضاء سنجار، مبينة أن الفتاة تم سبيها وبيعها بين الدواعش من الجنسيات الاجنبية والعربية.

وقالت القيادة في بيان، إنه &quo

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس (05 كانون الأول 2019)، عن تنسيق وتبادل معلومات امنية بين المحافظة والسليمانية.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "تكرار الهجمات على قوات الامن الكردية في محور كولجو على الحدود

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، الخميس 5 كانون الاول 2019، بضرورة تشديد إجراءات المراقبة على الشريط الحدودي مع سوريا وتركيا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إنه "من أجل الوقوف والاطلاع على أخر المس

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