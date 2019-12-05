طالباني: لا بد من تربية مجتمعية لتعزيز المساواة بين الجنسين

2019/12/05 | 21:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني

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