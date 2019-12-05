مقتل شرطي بهجوم مسلح غرب بعقوبة

2019/12/05 | 21:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر امني، الخميس، بمقتل شرطي بهجوم مسلح على نقطة تفتيش غرب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين شنو هجوما، اليوم، على نقطة للتفتيش غرب قضاء بعقوبة في ديالى، ما ادى الى مقتل شرطي في الحال".

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