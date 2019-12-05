نبأ سعيد ينتظر برشلونة في الكلاسيكو

2019/12/05 | 21:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن نبأ سعيد ينتظر برشلونة في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، والمقرر لها يوم 18 كانون الأول الجاري.

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