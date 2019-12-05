خبير إقتصادي يكشف قيمة استيرادات العراق ويؤكد عدم السيطرة على المنافذ

2019/12/05 | 21:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف خبير اقتصادي، اليوم الخميس، عن قيمة استيرادات العراق، فيما اكد عدم السيطرة على المنافذ الحدودية.

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