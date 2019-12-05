دراسة تفند

2019/12/05 | 21:40 - المصدر: العهد نيوز

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كذبت دراسة حديثة، شملت نحو 200 ألف شخص، الاعتقاد السائد بأن شرب الكثير من الحليب وتناول مشتقات الألبان يمكن أن يطيل العمر.

فقد أظهرت

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