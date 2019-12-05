في 14 يوما.. المركزي الايراني یطرح مليار دولار عملة أجنبية بالسوق

2019/12/05 | 21:40 - المصدر: العهد نيوز

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أعلن مدير ادارة الصادرات بالبنك المركزي الايراني عن بيع نحو مليار دولار عملة اجنبية عبر منظومة "نيما" الالكترونية المخصصة لعرض العملة المتأتية من

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