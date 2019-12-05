محمود يوسف بكير - هل لازال هنآك أمل؟

2019/12/05 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_يوسف_بكير اعتمدت معظم دول العالم خلال الخمسة عقود الماضية على الأقل نموذجا تنمويا بائسا زاد من حدة المشاكل التي تعاني منها هذه الدول وذلك نتيجة تركيز هذا النموذج على الانتاج الضخم لكل المنتجات والمبالغة الشديدة في استنزاف موارد الارض وحث الناس على الاستهلاك المجنون لكم هائل من المنتجات التي تفيض بكثير عن احتياجاتهم وهو ما يؤدي بالضرورة إلى كميات ضخمة من النفايات الملوثة للبيئة والجو والبحار والأنهار والمضرة......

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