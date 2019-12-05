السعودية تقصي قطر وتواجه البحرين بنهائي كأس الخليج

2019/12/05 | 22:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حقق المنتخب السعودي لكرة القدم الخميس نتيجة لافتة بفوزه على نظيره القطري بهدف نظيف في مباراة نصف نهائي بطولة كأس الخليج 24 المقامة في الدوحة.وتمكن عبد الله الحمدان من إحراز هدف الفوز السعودي في الدقيقة 28، ليتأهل إلى المباراة النهائية التي ستقام السبت المقبل حيث سيواجه المنتخب البحريني.وكان المنتخب البحريني أقصى المنتخب العراقي بفارق ركلات الترجيح (5-4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (2-2).وجاء فوز منتخب السعودية بمثابة الثأر من نظيره القطري الذي هزمه في كأس آسيا بنتيجة 2-0 في دور المجموعات.

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