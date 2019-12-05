مجلس النواب يرفع جلسته الى الأسبوع القادم


مجلس النواب يرفع جلسته الى الأسبوع القادم
2019/12/05 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مجلس النواب يرفع جلسته الى الأسبوع القادم

يتبع ......

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