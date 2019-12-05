الرئيس اللبناني يعبر عن أمله في تشكيل حكومة قريبًا‎

2019/12/05 | 22:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس إنه يأمل في تشكيل حكومة جديدة قريبًا، لتضطلع بتنفيذ إصلاحات ضرورية في البلاد التي تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

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