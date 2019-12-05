الحشد يعلن الانتهاء من تامين الحدود العراقية السورية غربي الانبار

2019/12/05 | 22:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار

اعلنت قوات اللواء 19 في الحشد الشعبي، اليوم الخميس، انهاء واجب تأمين وتفتيش الحدود العراقية السورية غرب محافظة الأنبار.

وذكر بيان للهيئة حصل

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