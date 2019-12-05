بالصور.. قيادة الحشد الشعبي في نينوى تقيم مجلس تأبيني بذكرى اربعينية الشهيد وسام ابو جعفر العلياوي

2019/12/05 | 22:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

اقامت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الخميس، وبمشاركة عدد من التشكيلات والوية الحشد الشعبي و شيوخ وجهاء محافظة نينوى ذكرى ليلة

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