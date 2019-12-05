فنانون عراقيون يعيدون تمثيل المظاهرات وتجسيد المعاناة اليومية للمحتجين

2019/12/05 | 22:44 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختارت مجموعة من الفنانين الشبان في العراق دعم الاحتجاجات والحراك الشعبي من خلال العمل على مشروع فني ضخم يضم أعمالا فنية مختلفة تعبرعلى رفض الشارع العراقي للواقع اليومي.



ويسعى الفنانون من خلال التجسيد الدرامي إلى تقريب المشاهد من واقع المحتجين، ونقل معاناتهم اليومية وذلك من خلال الغوص في عمق الحالة الإنسانية من وجهة نظر درامية.

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