مؤيدو الفصائل المسلحة يثيرون قلق المتظاهرين في بغداد

2019/12/05 | 22:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد,-(أ ف ب) – فاجأ وصولهم الجميع، فلا أحد كان ينتظرهم.هكذا كانت الحال في ساحة التحرير في بغداد، النقطة المركزية للتظاهرات المناهضة للسلطة والنفوذ الإيراني في العراق، بعدما احتلها الآلاف من مؤيدي قوات الحشد الشعبي الخميس، في استعراض قوة مثير للقلق.في فترة ما بعد الظهر، كان الهدوء يخيم على الساحة، لم تقع أي […]

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